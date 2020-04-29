РИАМО - 29 апр. Электронный аукцион на оказание услуг по слухопротезированию гражданам объявлен в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на услуги по слухопротезированию гражданам, имеющим место жительства в Московской области», - сообщила председатель ведомства Елена Волкова.

Услуги будут оказаны в этом году в рамках государственной программы «Социальная защита».