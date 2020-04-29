РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. Жители Люберец пожаловались главе городского округа Владимиру Ружицкому на отсутствие ремонта дорог на улицах города, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в администрации Люберец прошла встреча Ружицкого с жителями в онлайн-формате. Один из жителей пожаловался на отсутствие ремонта дорог.

«Дороги будут ремонтироваться как только восстановится ситуация», - сказал начальник управления дорожного хозяйства администрации округа Валерий Подлозный.