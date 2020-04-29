РИАМО - 29 апр. Нецелевое использование земель обсудят представители госструктур с садоводами и дачниками на онлайн-сессии 30 апреля в 14:00 на странице в Instagram Союза дачников Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства имущественных отношений Московской области.

На практике контроль осуществляется муниципальными земельными инспекторами администраций городских округов Подмосковья. Они выявляют неиспользование, самовольное занятие земель или использование земли не по назначению, не в соответствии с видом разрешенного использования.

«В земельном законодательстве РФ прописаны случаи нарушений и их последствия - штрафы. Но мы очень часто сталкиваемся с тем, что собственники не знают о том, что нарушают закон, поэтому важно рассказывать дачникам о нормах законодательства и способах исправить ситуацию. Знание норм помогает добропорядочным правообладателям в будущем избежать нарушений», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В качестве примера такого нецелевого использования земель в садаводствах министр привела строительство жилых домов на землях для огородничества или размещение коммерческих объектов на землях для индивидуального жилищного строительства.

Первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин отметил, что нецелевое использование часто связано с незаконными постройками.