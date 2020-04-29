РИАМО - 29 апр. Цифровые пропуска для жителей Подмосковья, продолжающих трудовую деятельность, срок действия которых истекал 30 апреля, продолжат действовать до 4 мая включительно, следует из документа, опубликованного на сайте регионального правительства.

Документом были внесены изменения в порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения на транспорте во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Цифровые пропуска <…> со сроком действия до 30 апреля 2020 года продолжают действовать до 4 мая 2020 года (включительно). При этом гражданин для продолжения использования соответствующего цифрового пропуска после 4 мая 2020 года обязан в период до 4 мая 2020 года продлить действующий цифровой пропуск либо оформить новый цифровой пропуск», - говорится в обновленной версии правил.

Продление срока действия цифрового пропуска либо оформление нового разрешения осуществляется на период до 11 мая включительно.

Также установлено, что для рабочих поездок не может быть более одного цифрового пропуска на один и тот же срок действия.

Согласно документу, для передвижения по служебному удостоверению не требуется представление дополнительных или изменение ранее представленных сведений, кроме случаев, когда такие сведения необходимо актуализировать.

Установлено, что контактный телефон, предоставляемый для оформления пропуска, должен принадлежать оператору связи, работающему в России. Также обновленная версия документа расширяет список сведений, которые должны подать для передвижения на транспортном средстве с иностранными номерами. Подача информации допускается только через портал госуслуг.

Реестр транспортных средств, допущенных к передвижению по территории Московской области, ведет областной Минтранс.

«Передвижение по территории Московской области с использованием физическими лицами, юридическими лицами транспортных средств, не включенных в реестр, <…> не допускается. К административной ответственности за нарушение требований настоящего пункта привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств», - говорится в обновленном документе.

Фиксацию административных правонарушений проводят уполномоченные должностные лица или комплексы фотовидеофиксации нарушений.

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29 АПРЕЛЯ

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