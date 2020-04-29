РИАМО - 29 апр. Старший участковый лесничий Орехово-Зуевского филиала «Мособллеса» Владимир Захаров принял участие в спецпроекте «Яндекс.Музыки», говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

В проекте люди разных профессий рассказали, как они с помощью музыки справляются с работой, которая всегда проходит в изоляции, например, космонавты, полярные биологи, смотрители маяков и лесничие.

«Теперь более 15,5 миллиона слушателей «Яндекс.Музыки» смогут узнать о профессии лесничего, треках, поднимающих боевой дух, и песнях, ассоциирующихся с лесами Подмосковья», — отмечается в материале.

Прослушать плейлист лесничего можно по ссылке.

Проект направлен на то, чтобы поддержать россиян, которые сейчас находятся в самоизоляции.

В Московском регионе действует режим самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только в случае необходимости, а для поездок на общественной или личном транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Пандемия коронавируса в Подмосковье вышла на этап плато, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

- Прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снизился. На Москву приходится 38% новых случаев заражения по стране, а до этого было 47,9%.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Оформленные рабочие пропуска в Москве будут действовать до 4 мая.

- Высокий уровень самоизоляции наблюдается в Московском регионе. По данным на 12 часов, индекс самоизоляции в Московском составил 3,7 балла, в Железнодорожном – 3,5 балла, в Лобне - 3,4 балла.

- Рассказываем, как пережить карантин с семьей и не переругаться

- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.

- Отвечаем на один из самых волнующих вопросов последних дней

- 172 факта нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье 28 апреля. Лидируют по числу нарушений Сергиево‑Посадский городской округ, городской округ Домодедово и городской округ Мытищи.

- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.