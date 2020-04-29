РИАМО - 29 апр. Издание The Art Newspaper Russia провело исследование, согласно которому выставка музея «Новый Иерусалим» «Шагал. Между небом и землей» стала самой посещаемой среди регионарных экспозиций музеев, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В тройке лидеров рейтинга журнала оказалась выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» того же музея.

«Мы очень рады, что 2 наших проекта в «Новом Иерусалиме» вошли в тройку самых посещаемых выставок. Поздравляю коллектив музея, так как создавать выставки художников с мировым именем в региональном музее – это всегда вызов. Мы стараемся прислушиваться к интересам и запросам нашей аудитории», — сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Она отметила, что сейчас музей готовится к началу нового сезона, чтобы удивить посетителей. Это очень важная работа, потому что в этом году музей отметит свое 100-летие.

Обе выставки посетили более 200 тысяч человек.

Работы для экспозиции «Шагал. Между небом и землей» предоставили музеи со всего мира: музеи из Парижа, Ниццы, Витебска и из частных собраний. Выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» объединила знаковые произведения из 11 музеев и галерей региона, созданные самыми известными российскими художниками XVIII–XX веков.

«Мы решили проводить два этих проекта параллельно, и это себя оправдало: посетители, приезжавшие на Шагала, приходили на «Цвет», и наоборот. Можно сказать, что выставки друг друга дополняли», - объяснил гендиректор музея «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

Руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина рассказала, что выставки музея «Новый Иерусалим» — это прекрасная возможность насладится богатейшим духовным и культурным наследие Подмосковья, России и других стран.