РИАМО - 29 апр. Дорожные службы Московской области с начала года отремонтировали 150 тысяч ям на дорогах, еженедельно они устраняют 14 тысяч ям, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«С начала года на сегодняшний день устранено порядка 150 тысяч ям, из них 117 тысяч ям на региональной сети, на муниципальной — более 33 тысяч. Работы контролируются через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Активнее всего ремонт проводится в Балашихе, где устранили 2,8 тысячи ям, Раменском округе – 2,1 тысячи ям, Щелкове – 1,7 тысячи ям, Красногорске и Подольске – 1,6 тысячи ям.

За неделю наибольший объем работ выполнили в Егорьевске, Коломне, Шатуре, Воскресенске, Ликино-Дулеве и Орехово-Зуеве, там устранили 2,7 тысячи ям. В Домодедове, Серпухове, Пущине, Протвине, Чехове, Подольске, Ступине и Ленинском округе отремонтировали 2,2 тысячи повреждений на дороге.