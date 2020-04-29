РИАМО - 29 апр. Операции по прерыванию беременности продолжают проводиться во всех столичных больницах, имеющих лицензию на оказание такой услуги, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что во время пандемии коронавирусной инфекции государственные клиники в Москве отказываются проводить аборты, предлагая женщинам перенести эту процедуру на более поздний срок.

«Прерывание беременности по желанию или медицинским показаниям по-прежнему проводится во всех медицинских организациях, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи по акушерству и гинекологии», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что исключение составляет роддом №8 при ГКБ имени Демихова, который перепрофилирован для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«Городские роддома, в том числе и отделения интенсивной терапии и реанимации в роддомах, продолжают функционировать, как и ранее. Существующих в городских родильных домах мощностей достаточно для оказания необходимой медицинской помощи всем беременным женщинам и новорожденным детям», - заключил собеседник агентства.