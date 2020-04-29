РИАМО - 29 апр. В столице завершилось строительство пешеходного моста через Варшавское шоссе, проект предусматривал строительство четырех пешеходных мостов и двух подземных пешеходных переходов, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы завершили строительство пешеходного моста через Варшавское шоссе в районе Подольска <…> Все строительно-монтажные работы удалось закончить до частичного введения ограничительных мер на строительных объектах <…> На удаленном доступе ведется подготовка документации для ввода объекта в эксплуатацию», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Проект предусматривал строительство четырех пешеходных мостов и двух подземных пешеходных переходов. Все они уже готовы, завершающий пешеходный мост построен в районе пересечения Варшавского шоссе с улицей Железнодорожная.

Длина пролетного строения моста – 60 метров, оно установлено на три опоры. В двух крайних опорах оборудованы лестничные и пандусные сходы. Ширина прохода – четыре метра, высота – 2,3 метра.

Работы проводились по проекту реконструкции Варшавского шоссе на участке от проектируемого проезда 728 до обводной дороги Подольска, включая транспортную развязку с обводной дорогой. Основной объем работ был завершен в 2018 году.

Построен транспортный тоннель на пересечении Варшавского шоссе с улицей Железнодорожная по три полосы движения в каждом направлении, эстакада через Варшавское шоссе на улицу Маршала Савицкого. Всего было возведено и реконструировано 3,7 километра шоссе, а также 2,1 километра боковых проездов.