РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. Все работы первого и второго этапа реконструкции на Малаховском озере в Люберцах завершатся в текущем году, сообщил заместитель главы администрации Люберец по вопросам благоустройства Эдуард Малышев.

В среду в администрации Люберец прошла встреча главы городского округа Владимира Ружицкого с жителями в онлайн-формате. Один из жителей поинтересовался о реконструкции Малаховского озера.

«Пока все работы мы перенесли на июнь. Но все зависит от режима самоизоляции и карантина. Но работы первого и второго этапа будут завершены в этом году», - сказал Малышев.