РИАМО - 30 апр. В качестве уполномоченного министерством экономического развития РФ МТС Банк обеспечит предпринимателей Подмосковья льготным кредитованием по сниженной ставке до 8,5% годовых, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Льготные кредиты будут предоставляться в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Кредитование будет проводиться для двух целей — пополнения оборотных средств (от 500 тысяч рублей до 500 миллионов рублей) и осуществления инвестиционной деятельности (от 500 тысяч рублей до 1 миллиарда рублей).

«В конце 2019 года «Программа 8,5» значительно расширилась, добавились новые отрасли. Целью кредитования, как и ранее, является предоставление компаниям возможности развивать свой бизнес, минимизируя затраты на привлечение денежных средств. Сейчас это особенно актуально», – отметил вице-президент, руководитель корпоративного блока МТС Банка Дмитрий Соловьев.

Для получения льготного кредитования есть ряд требований. Например, осуществление деятельности в приоритетных отраслях согласно перечню Минэкономразвития РФ, присутствие заемщика в Едином реестре МСП и наличие у него статуса налогового резидента РФ. При этом бизнес не может находиться в стадии банкротства, а его финансовое состояние должно соответствовать требованиям программы. Помимо основных документов, банк может запросить дополнительные данные о заемщике, подтверждающие его соответствие программе.



«Изменения, происходящие в стране, заставляют бизнес двигаться по иной траектории, быстрее реагировать на появляющиеся ниши, переориентировать свою деятельность, исходя из потребностей рынка. Уверен, что кредиты на льготных условиях будут особенно востребованы бизнесом, в том числе в регионах», – отметил руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев.



Узнать о льготном кредитовании и других мерах поддержки малого и среднего предпринимательства можно по телефонам бесплатных горячих линий банка.