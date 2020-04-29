РИАМО - 29 апр. Изоляция людей, которые содержатся в столичном следственном изоляторе номер 2, более известном под названием «Бутырка», организована на хорошем уровне, сообщила в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Мое посещение (СИЗО «Бутырка» - ред.) было обусловлено тем, что я как раз получила от членов общественной наблюдательной комиссии очень тревожное сообщение о том, что ОНК не может посещать следственный изолятор и ИВС. Им отказывают в Москве, а, по их данным, есть нарушения, связанные с предоставлением необходимых средств защиты, питанием, обеспечением лекарственными средствами и другими проблемами. Надо сказать, что изоляция организована на хорошем уровне», - сказала Москалькова в ходе онлайн пресс-конференции.

Она отметила, что у людей, которые содержатся в следственном изоляторе, не было жалоб на условие и порядок содержания, а также на питание. Кроме того, они могут пользоваться магазинами и со счета приобретать все необходимые продукты.

«Но меня взволновало, что достаточно большое количество обвиняемых содержатся под стражей по делам небольшой и средней тяжести, при чем многие из них впервые привлекаются к уголовной ответственности. Очень важно, чтобы сегодня в условиях пандемии такая мера пресечения, как заключение под стражу применялась только в крайних случаях, когда преступление не является небольшой и средней тяжести», - добавила Москалькова.

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