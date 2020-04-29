РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 апр. Представители общественной палаты Балашихи при поддержке администрации округа передали в центр особых детей «Лучик» и Московскую областную общественную организацию инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех» 400 килограммов томатов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Я обратилась в Общенациональный союз некоммерческих организаций с просьбой поддержать наши социально ориентированные организации. Нам выделили 400 килограммов свежих подмосковных помидоров, которые мы передали общественным организациям «Лучик» и «Мир для всех». Очень признательна исполнительному директору Общенационального союза НКО за оказанную гуманитарную помощь», - сказала председатель общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Овощи распределили между семьями Балашихи, их порядка 100. Продукты можно забрать из центров самостоятельно, а также договориться с другими родителями, чтобы они помогли доставить их на дом.

По словам представителя центра особых детей «Лучик» Валентина Мурашова, у них есть мамы-одиночки, сидящие с детьми-инвалидами, они не могут выходить из дома, им отвезут помидоры другие родители.

«У меня самого ребенок-инвалид, из помидоров будем делать салаты. Весной необходимы свежие витамины, детям будет в радость. Тем более, люди сейчас бояться ходить на рынок, заболеть», - подчеркнул Мурашов.

Благотворительная помощь жителям оказывается в рамках акции «Твори добро-Балашиха». На территории городского округа она реализуется уже больше года, в ней принимают участие как члены общественной палаты, так и представители балашихинских организаций. Они собирают для нуждающихся продукты питания, а также оказывают различную поддержку.

На время действия режима повышенной готовности волонтеры помогают самоизолированным гражданам и доставляют им продовольственные наборы. Также в преддверии праздника 9 Мая они развезут подарки ветеранам.

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29 АПРЕЛЯ

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