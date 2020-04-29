РИАМО - 29 апр. Сотрудник следственного отдела по Щелкову задержал троих сотрудников МУ МВД России «Щелковское», подозреваемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

Сотрудники МВД подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ).

«27 апреля 2020 года у одного из домов в Щелкове в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОНК МУ МВД России «Щелковское» задержан сотрудника полиции, у которого при личном досмотре обнаружен и изъят мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотическими средствами», – говорится в сообщении.

При осмотре тайников было обнаружено и изъято наркотическое вещество – мефедрон. По подозрению в совершении указанного преступления были также задержаны еще двое сотрудников полиции.

Следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательной базы. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании для них меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.