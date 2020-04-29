РИАМО - 29 апр. В минувшие выходные на железнодорожных путях в Подмосковье погибли трое мужчин в возрасте от 45 до 55 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Несчастные случаи произошли из-за того, что люди переходили пути в неположенных местах. Инциденты зафиксировали рядом со станциями Пушкино, Реутов и Лобня.

«Будьте внимательнее на железнодорожной инфраструктуре: железнодорожные пути необходимо переходить только по санкционированному пешеходному переходу», – говорится в сообщении.

В общей сложности на железной дороге в Подмосковье с начала года погибли 98 человек, 80% из которых переходили пути в неположенных местах. Самыми аварийными направлениями стали Рязанское, Казанское и Курское.