РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. Житель подмосковных Люберец пожаловался на то, что не может попасть на прием в центр занятости населения, а по записи попасть можно только в середине мая, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел встречу с жителями в онлайн-формате. Один из присутствующих задал вопрос по работе центра занятости Люберец. По его словам, он не может попасть на прием, а записаться можно только в середине мая.

«Сейчас наплыв идет большой. По указаниям министерства социального развития Московской области мы принимаем только по предварительной записи, сейчас записываем уже только на июнь. Самый хороший выход - это зарегистрироваться на портале «Работа в России», - сказал директор Центра занятости населения Станислав Вдовин.