РИАМО - 29 апр. По данным Росстата, цены на гречку выросли на 2,8%, передает Nation News.

«Подорожание зафиксировано в 78 субъектах России, в 16 из которых — на 5% и выше», — отмечается в материале.

Также ведомство выявило подорожание и других продуктов. Стоимость шлифованного риса выросла на 1,7%, на пшеничную муку – на 1%. На 0,3% поднялись цены на сахарный песок и овощные консервы для детского питания. Кроме того, пшено подорожало на 0,5%.

Маргарин, печенье и макаронные изделия подорожали на 0,3%, а цены на мясные консервы, подсолнечное масло, шоколадные конфеты, соль и карамель увеличились на 0,2%.

Ранее вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут спрогнозировал подорожание хлеба на 5-7% из-за курса рубля и из-за роста цен на пшеницу. Уже поднялись в цене популярные напитки – чай, кофе, какао. Подорожание составило 20%, по данным «Руспродсоюза».

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Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Пандемия коронавируса в Подмосковье вышла на этап плато, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

- Прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снизился. На Москву приходится 38% новых случаев заражения по стране, а до этого было 47,9%.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Оформленные рабочие пропуска в Москве будут действовать до 4 мая.

- Высокий уровень самоизоляции наблюдается в Московском регионе. По данным на 12 часов, индекс самоизоляции в Московском составил 3,7 балла, в Железнодорожном – 3,5 балла, в Лобне - 3,4 балла.

- Рассказываем, как пережить карантин с семьей и не переругаться

- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.

- Отвечаем на один из самых волнующих вопросов последних дней

- 172 факта нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье 28 апреля. Лидируют по числу нарушений Сергиево‑Посадский городской округ, городской округ Домодедово и городской округ Мытищи.

- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.