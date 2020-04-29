РИАМО - 29 апр. Представители Сбербанка приняли участие в онлайн-совещании заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова с бизнес-сообществом, в ходе которого рассказали о мерах поддержки, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Встреча организована правительством региона для ответа на самые актуальные вопросы предпринимателей по взаимодействию с налоговыми службами и банками в период пандемии коронавируса.

Сбербанк стал одним из основных участников всех ключевых антикризисных программ, запускаемых в стране с марта по линии господдержки. И практически каждая из них дополнена собственными предложениями, что позволяет прежде всего значительно расширить число адресатов, имеющих право на льготы или смягченные условия.

В частности, Сбербанком принято 788 заявок от предпринимателей Подмосковья на кредит для выплаты заработной платы сотрудникам под 0% годовых. Общая сумма составляет около 1 миллиарда рублей. Из них 232 заявки на сумму 338 миллионов рублей уже предварительно одобрены, остальные находятся в работе. На сегодняшний день уже воспользовались заявками 93 клиента.

Данный кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период 6 месяцев. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника в штате компании.

Кроме того, в Московской области Сбербанк получил свыше 3800 заявок от корпоративных клиентов всех сегментов на реструктуризацию действующих кредитов. Из них уже одобрено более 2000 заявок на сумму 5,8 млрд.рублей.

«В Московской области нами уже выполнены 193 заявки по государственной программе реструктуризации в рамках 106-ФЗ. Однако, важно отметить, что Сбербанк предлагает также и собственные программы помощи для регионального бизнеса. В отличие от федеральных «кредитных каникул», рассчитывать на эту помощь могут представители более широкого круга отраслей», - сказал заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Евгений Елисеев.

Он добавил, что банк понимает, что сегодня все компании находятся в экономической зависимости друг от друга.

«Поэтому стараемся помогать всем клиентам, которые к нам обращаются. И достаточно большое количество клиентов, а таких на текущий момент в Московской области около 2000, выбирает именно наши программы реструктуризации. В свою очередь, мы делаем все возможное, чтобы максимально быстро найти решение по каждому конкретному кейсу и реализовать его в кратчайшие сроки», - уточнил Елисеев.

По его словам, технология обработки заявок хорошо отработана и большинство решений принимается за срок до 5 дней. Подать заявление на реструктуризацию сделки или кредит н зарплату 0%», а также все иные документы по действующим программам предприниматели могут дистанционно через «Сбербанк Онлайн».

«Нынешние реалии требуют быстрых и решительных шагов, которые вместе с банковским сектором мы должны сделать навстречу бизнесу. Для этого в Московской области мы прорабатываем меры по поддержке предпринимателей, которые позволят компаниям, оказавшимся в зоне риска, с наименьшими потерями преодолеть эту нестабильную экономическую полосу. В частности, это снижение кредитной нагрузки и получение средств на оборотный капитал», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

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29 АПРЕЛЯ

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