РИАМО - 29 апр. Мировую экономику в ближайшем будущем ждет период низких цен на нефть, который нужно просто пережить, заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает Газета.ru.

«Очевидно, что пока ситуация не станет более определенной, нас ждет период низких цен. Его надо просто пережить. Если сегодня мы наблюдаем снижение, это не значит, что цены будут такими всегда», — сказал Новак в интервью Газете.ru.

По словам министра, ситуация будет видна более ясно после того, как заработает сделка ОПЕК+. Однако сегодня есть некая неопределенность по поводу того, как заработает сделка ОПЕК+ с 1 мая, и какой эффект она окажет.

При этом Новак заметил, что на увеличение спроса на нефть повлияет восстановление бизнеса и отказ государств от карантинных мер, которые ожидаются уже в мае.

В базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals в 27 долларов США за баррель в 2020 году и ее последующее повышение до 35 и 45 долларов США за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно.