РИАМО следит за ситуацией с коронавирусом в Московском регионе, России и мире. Мы каждый день собираем актуальную статистику и самые важные нововведения. Читайте сводку за 29 апреля.
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|Давление
|739 мм рт. ст.
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|З 9 м/с
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|Осадки / облачность
|Давление
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|Ветер
|С 5 м/с
|Температура
|+12˚C … +14˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 6 м/с
РИАМО следит за ситуацией с коронавирусом в Московском регионе, России и мире. Мы каждый день собираем актуальную статистику и самые важные нововведения. Читайте сводку за 29 апреля.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
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