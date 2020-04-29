РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Подольская станция переливания крови с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая не будет проводить прием доноров в связи с праздниками, сообщается в группе «Подольская станция переливания крови» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольская станция переливания крови сообщает о том, что прием доноров 30 апреля будет проводиться с 8:00 до 13:00. С 1 по 5 мая прием проводиться не будет, с 6 по 8 мая прием будет проходить с 8:00 до 13:00. С 9 по 11 приема не будет, а с 12 мая начнется по расписанию», - говорится в сообщении.

В настоящее время Подольская станция переливания крови остро нуждается во всех группах крови и приглашает доноров на сдачу крови. Стать донором может любой желающий, проживающий в округе в возрасте от 18 лет и не имеющих проблем со здоровьем.

Подольская станция переливания крови существует с 1972 года и является одной из крупнейших в Московской области. Она обеспечивает кровью лечебные учреждения Подольска, а также активно участвует в обеспечении компонентами крови лечебных учреждений Московской области. Ежедневно для спасения жизни больных требуется около 20 литров крови.