РИАМО – 29 апр. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации планируют принять участие в акции «Бессмертный полк», которая в этом году 9 мая пройдет в онлайн-формате, сообщила в среду омбудсмен России Татьяна Москалькова.

Для участия в акции необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте «Бессмертного полка» или на одной из партнерских площадок: сайте проекта «Банк Памяти», либо в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Трансляция онлайн-шествия будет проходить в эфире телеканалов, в соцсетях и других площадках с 11:00 9 мая.

«У меня и папа, и мама являлись участниками Великой Отечественной войны. <…> Я, конечно, приму участие, при чем весь аппарат уполномоченного по правам человека готовит выставку своих родных и близких. Возможность пройти полком онлайн, мне кажется, что это достаточно сложно, потому что весь смысл вот в той синергии людей, которые идут вместе, плечом к плечу со своими близкими. Эта связь поколения чувствуется именно в непосредственном контакте», - сказала Москалькова.

Она отметила, что предложение президента России Владимира Путина о переносе парада Победы и акции «Бессмертный полк» имеет больше перспективы с точки зрения поддержки людей.

Из-за распространения коронавируса в России продлили режим самоизоляции и режим повышенной готовности до 11 мая включительно.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что все мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоятся после отмены ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

Несмотря на ограничения, в городах России пройдут парады авиационной техники и праздничные салюты.

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