РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. Мастер спорта по киокусинкай карате проводит ежедневно онлайн-занятия в своем Instagram-аккаунте для жителей Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Мастер спорта международного класса по киокусинкай карате, тренер МУ СШОР Римма Артемова приглашает всех на ежедневные онлайн-занятия в 12:00 в свой Instagram-аккаунт», - говорится в сообщении.

План тренировки состоит из шести частей. Можно выбрать любую подходящую для вас или пройти все части.