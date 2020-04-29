РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Разыскиваемый в подмосковном Подольске 27-летний Антон Курбатов работал на складе и жил в хостеле, где остались все его вещи, сообщила «РИАМО в Подольске» его знакомая.

27-летний Антон Курбатов пропал 28 марта. Рост 178 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза зеленые. Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки. Особые приметы: носит очки. Курбатов приехал в Подольск из города Усинск, устроился на работу на склад вахтовым методом в деревне Коледино.

«Курбатов работал на складе Wildberries, его оттуда уволили через неделю после исчезновения. Жил в хостеле на улице Юных Ленинцев, 84Д. Все его вещи там, а его нет», - сказала знакомая.

Любую информацию о Курбатове можно сообщить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112.