РИАМО - 29 апр. В 2020 году планируется завершить строительство дополнительного подземного перехода на станции Баковка МЦД-1 в Одинцове, который будет располагаться ближе к жилым кварталам, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Для удобства пассажиров новый тоннель оборудуют кассами, турникетами и четырьмя эскалаторами, а для маломобильных пассажиров запустят четыре лифта», – отмечается в материале.

Из подземного перехода можно будет сразу попасть к улицам Вокзальный тупик и Привокзальная. На станции Баковка уже есть новая платформа в сторону Москвы, также там реконструировали платформу по направлению в область.

На двух центральных диаметра в Москве насчитывается 58 станций, с 19 из них можно перейти на метро или МЦК. Планируется увеличить число станций до 66, а пересадочных станций станет 27.

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