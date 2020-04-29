РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. В Люберцах продолжаются работы по содержанию вылетных магистралей, 15 дорожных рабочих были задействованы в наведении порядка на Егорьевском шоссе, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«В границах Егорьевского шоссе работники дорожного предприятия «Люберецкий автодор» собрали и утилизировали порядка 10 кубометров мусора, вывезли 12 кубометров порубочных остатков», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что все работы проводятся со строгим соблюдением норм Роспотребнадзора.