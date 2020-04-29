РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Регоператор «МСК-НТ» начал промывать контейнеры на мусоросборочных площадках микрорайона Кузнечики Подольска, работы завершат к 19 мая, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Региональный оператор ООО «МСК-НТ» приступил к дезинфекции мусорных контейнеров на территории городского округа Подольск. В микрорайоне Кузнечики промыли контейнеры на мусоросборочных площадках на улице Генерала Смирнова №№3, 7, 11, 16, Генерала Стрельбицкого №№7, 13, Генерала Варенникова №№2, 4, Академика Доллежаля 6-8, бульвар 65-летия Победы, 8/2», - говорится в сообщении.

Контейнеры на остальных площадках промоют по графику с 17 по 19 мая.