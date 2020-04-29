РИАМО – 29 апр. Российское военно-историческое общество предлагает участникам «Бессмертного полка», которые оказались вдали от своих близких и семейных фотоальбомов, разместить на аватарках своих страниц фотографии памятника Советскому солдату под Ржевом, говорится в сообщении пресс-службы общества.

Организаторы акции подчеркивают, что в этом году, несмотря на то, что акция пройдет в необычном формате, символичность ее от этого не изменится.

«В эти весенние дни наши близкие и защитники Родины как никогда рядом с нами. И сегодня память об их подвиге является для нас поддержкой», – отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Общественным движением «Бессмертный полк России» был разработан проект «Бессмертный полк — онлайн», который даст возможность каждому разместить фото и портреты своих родных фронтовиков в «виртуальном строю» в Интернете.

В этом году акция 9 мая пройдет в онлайн-формате. Для того, чтобы принять участие в шествии, необходимо перейти на сайт «Бессмертного полка России», нажать «принять участие» и авторизоваться с помощью социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» или Facebook. Далее нужно прикрепить фотографию ветерана и указать данные о нем — фамилию, имя и отчество, даты рождения и смерти (или отметить, что герой жив), годы участия в войне, кем ветеран приходится заполняющему.

Также нужно вести свой адрес электронный почты, куда придет уведомление о времени показа героя в шествии, и отправить заявку на участие.

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