Как продлить рабочий пропуск в Москве до 11 мая

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Продлить цифровой пропуск москвичи могут через сайт nedoma.mos.ru. Для этого нужно выбрать кнопку «Продлить пропуск», затем необходимо ввести 16-значный код своего пропуска.

На номер телефона, который вы указывали при оформлении пропуска ранее, придет СМС с подтверждающим кодом. Его нужно будет ввести на сайте – и действие цифрового пропуска будет продлено до 11 мая включительно. Вы получите новый код, который будет начинаться с цифр 1105.

Гражданам, у которых нет доступа к интернету и которые получали пропуск через СМС на номер 7377 или по телефону горячей линии +7 (495) 777-77-77, скорее всего, удобнее будет просто получить новый пропуск таким же путем, как раньше.

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