Как продлить рабочий пропуск в Москве до 11 мая

Продление самоизоляции до 11 мая
Президент РФ Владимир Путин в обращении по ситуации с коронавирусом 28 апреля продлил для россиян режим самоизоляции до 11 мая.
Также соответствующие изменения о продлении режима повышенной готовности внес в свой указ мэр Москвы Сергей Собянин (указ от 29 апреля 2020 г. № 52-УМ)
Сколько будет действовать старый пропуск
Московские рабочие пропуска со сроком действия до 30 апреля 2020 года автоматически продлеваются до 4 мая. Для того, чтобы воспользоваться пропуском с 5 по 11 мая, нужно будет продлить старый пропуск или оформить новый. Причем сделать это следует до 4 мая.
За что могут аннулировать цифровой пропуск в Москве. Разъяснения мэрии>>
Для тех, кто ездит со служебным удостоверением
Если вы госслужащий, врач, журналист или человек иной профессии (из списка, предусмотренного указом мэра), передвигающийся по городу на основании служебного удостоверения, никаких дополнительных действий совершать не нужно.
Номер автомобиля, карты «Тройка» или «Стрелка» сохранится в базе до 11 мая, также будет автоматически продлен срок действия цифрового кода для поездок на такси.
Продление пропуска для поездки на работу
Продлить цифровой пропуск москвичи могут через сайт nedoma.mos.ru. Для этого нужно выбрать кнопку «Продлить пропуск», затем необходимо ввести 16-значный код своего пропуска.
На номер телефона, который вы указывали при оформлении пропуска ранее, придет СМС с подтверждающим кодом. Его нужно будет ввести на сайте – и действие цифрового пропуска будет продлено до 11 мая включительно. Вы получите новый код, который будет начинаться с цифр 1105.
Гражданам, у которых нет доступа к интернету и которые получали пропуск через СМС на номер 7377 или по телефону горячей линии +7 (495) 777-77-77, скорее всего, удобнее будет просто получить новый пропуск таким же путем, как раньше.
Пропуска для других поездок
Алгоритм оформления цифровых пропусков для разовых поездок после 30 апреля не изменится. Их можно будет получить дважды в неделю для личных целей и ежедневно для поездок в медучреждение или волонтерской деятельности.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии