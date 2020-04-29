РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Подольское предприятие «Орторент» подарило стиральную машину подстанции скорой медицинской помощи округа для обработки средств индивидуальной защиты, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Стиральную машину для обработки средств индивидуальной защиты подарили Подольской подстанции скорой медицинской помощи в среду, 29 апреля. Новую технику медикам передали сотрудники подольского предприятия медицинского оборудования ООО «Орторент», которые откликнулись на просьбу в приобретении стиральной машины, дабы обеспечить все необходимые меры безопасности для медиков», - говорится в сообщении.

Благодаря новой технике, оснащенной современными функциями, сократится время дезинфекции средств индивидуальной защиты и спецодежды.

Подольское предприятие «Орторент» является российским производителем медицинского оборудования для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервных систем, а также является официальным представителем ведущих мировых производителей реабилитационного оборудования на территории Российской Федерации.