РИАМО - 29 апр. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области предоставляет возможность гражданам провести консультацию посредством видеоконференцсвязи или по телефону, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Из-за ситуации с распространением коронавируса личный прием граждан временно приостановлен.

«Предварительная запись на прием будет производиться еженедельно, по пятницам, по телефону 8-498-602-84-70 (добавочный 55147)», – отмечается в материале.

Прием граждан ведется по следующим темам: предоставление государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере – выдача градостроительных планов земельных участков, регистрации проектной документации в Информационной системе градостроительной деятельности Московской области.

Также ведется прием по вопросам подготовки градостроительных заключений в рамках услуг по предоставлению земельных участков. Все приемы будут проходить каждую среду в режиме онлайн с 10:00 до 13:00.

По результатам записи каждому заявителю будет направлена ссылка на доступ к конференц-комнате, подключиться к которой возможно будет через Интернет, на онлайн-консультации можно будет обсудить в реальном времени интересующие вопросы с представителями ведомства.

Дополнительно свои обращения в Мособлархитектуру можно направлять в письменном виде или на электронную почту mosoblarh@mosreg.ru.