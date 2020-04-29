РИАМО - 29 апр. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области предоставляет возможность гражданам провести консультацию посредством видеоконференцсвязи или по телефону, говорится в сообщении пресс-службы комитета.
Из-за ситуации с распространением коронавируса личный прием граждан временно приостановлен.
«Предварительная запись на прием будет производиться еженедельно, по пятницам, по телефону 8-498-602-84-70 (добавочный 55147)», – отмечается в материале.
Прием граждан ведется по следующим темам: предоставление государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере – выдача градостроительных планов земельных участков, регистрации проектной документации в Информационной системе градостроительной деятельности Московской области.
Также ведется прием по вопросам подготовки градостроительных заключений в рамках услуг по предоставлению земельных участков. Все приемы будут проходить каждую среду в режиме онлайн с 10:00 до 13:00.
По результатам записи каждому заявителю будет направлена ссылка на доступ к конференц-комнате, подключиться к которой возможно будет через Интернет, на онлайн-консультации можно будет обсудить в реальном времени интересующие вопросы с представителями ведомства.
Дополнительно свои обращения в Мособлархитектуру можно направлять в письменном виде или на электронную почту mosoblarh@mosreg.ru.
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