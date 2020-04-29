РИАМО-29 апр. Личный пилот президента РФ Владимира Путина Григорий Белодед умер в столице на 74-м году жизни, сообщает kp.ru.

О смерти пилота журналистам сообщил его сын Ярослав.

«По словам мужчины, его отец ничем не болел, поэтому его смерть стала большой неожиданностью. Тело он обнаружил в квартире, когда отправился навестить родителя. В настоящее время причину гибели устанавливают судмедэксперты», – говорится в сообщении.

Сын Белодеда отметил, что его отец очень любил свою работу и до последнего дня не расставался с ней. «Из неба» он ушел по возрасту в 2005 году, но продолжил работать в специальном летном отряде «Россия» уже на земле.

Все коллеги пилота по отряду отзывались о нем как о высоком профессионале. За время карьеры он налетал более 15 тысяч часов. Белодед успел поработать на бортах, которыми летал еще президент Борис Ельцин.

«Борис Николаевич всегда спрашивал: «Где Григорий?», когда приезжал на рейс, ну и параллельно справлялся о его здоровье», – сказали члены отряда.

По словам сына, всегда, когда Белодед уезжал на рейс и возвращался с него, он был в приподнятом и позитивном настроении.