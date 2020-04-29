РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 апр. АО «Метровагонмаш» в городском округе Мытищи осуществляет сборку вагонов для Бакинского метрополитена, сообщается на сайте администрации горокруга.

АО «Метровагонмаш», входящее в состав АО «Трансмашхолдинг», и Бакинский метрополитен связывает долгая история взаимовыгодного сотрудничества. Завод поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года. По состоянию на сегодняшний день, в подземной транспортной системе Баку эксплуатируется свыше 300 вагонов метро, изготовленных на МВМ.

«Предприятие продолжает работать в ограниченном режиме. В настоящее время ведется сборка вагонов серии 81-765.4Б/766.4Б для Бакинского метрополитена. Согласно ранее заключенному контракту, в период с 2020 до 2023 года для метрополитена города Баку будут построены 60 вагонов серии. Вагоны для Бакинского метрополитена имеют расширенные дверные проемы и сквозной проход через весь поезд. Также они располагают новой системой светового оповещения на открытие и закрытие дверей и обладают широким рядом инноваций», - говорится в сообщении.

Вагоны работают на современном асинхронном тяговом приводе, имеют шумо- и теплоизоляцию, системы кондиционирования и вентиляции. Вагоны серии 81-765.Б/766.Б/767.Б оснащены розетками для зарядок электронных устройств пассажиров, а также располагают отдельными площадками для колясок и велосипедов.

«Для бакинских вагонов разработана оригинальная цветографическая схема, используется адаптированная к местным условиям информационная система. Изменены кондиционер и форма фар. В каждом составе два головных и три промежуточных моторных вагона. Срок службы поездов - 31 год», - отмечается в сообщении.