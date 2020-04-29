РИАМО - 29 апр. Новую школу с юннатско-биологической станцией и фото-кинокружком достраивают в северном районе столицы, ее открытие запланировано к началу нового учебного года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строительные работы по возведению здания школы на Дмитровском шоссе находятся в завершающей стадии. Образовательный комплекс, рассчитанный на 900 учеников, будет включать начальную, основную и старшую школы. Предполагается, что уже в сентябре он сможет принять первых учеников», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Образовательное учреждение строится по индивидуальному проекту с учетом всех действующих норм и потребностей. В здании созданы комфортные условия для сотрудников и учащихся. Фасад отделан современными эффективными экономичными материалами.

В школе оборудуют помещения для радиоузла, библиотеки с читальным залом и книгохранилищем, медиатеки, юннатско-биологической станции, кружка изобразительного искусства и фото-киностудии.

В начале этого года в столице возвели 17 социальных объектов различного назначения, в том числе семь детских садов и одну школу.