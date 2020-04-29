РИАМО - 29 апр. Проверка работ по рекультивации закрытого полигона «Аннино» в Рузском городском округе показала, что все идет по графику, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

На объекте трудятся 23 работника подрядной организации и 11 единиц техники. Уже почти завершили формирование тела полигона и перекрытие его георешеткой и изоляционным материалом. Приступили к планировке второго рекультивационного слоя. На северной стороне полигона закончено устройство подпорной армогрунтовой стены.

«По информации из администрации Одинцовского округа, на полигоне и на подъездах к нему установлены пять видеокамер, которые обеспечивают обзор подъездной дороги, а также регистрационные номера въезжающих грузовиков и содержимое их кузовов. Всего планируется установить 16 видеокамер», - говорится в сообщении.

Проект рекультивации подразумевает строительство системы пассивной дегазации из 10 скважин и системы сбора фильтрата, который впоследствии обезвредят. Рекультивация «Аннино» позволит улучшить условия жизни более 62 тысяч человек, проживающих в близлежащих поселениях. Работы планируется завершить в конце этого года.

Полигон «Аннино» был построен в середине 80-х годов и закрыт в декабре 2016 года. За это время на объекте площадью около пяти гектаров было накоплено порядка 935 тысяч тонн отходов. Муниципальный контракт на рекультивацию полигона в рамках федерального проекта «Чистая страна» был заключен в прошлом году.