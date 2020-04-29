РИАМО - 29 апр. На заводе компании Valio в деревне Ершово Одинцовского городского округа запустили новую линейку сыров и другой молочной продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Ассортимент пополнился <…> современными продуктами. Это <…> линейка сыров «Бутербродный», «Для перекуса». Первая партия упакована по 120 граммов каждого вида, всего по 150 килограммов. Мощности предприятия позволяют осуществлять до 2,7 тысячи тонн в год», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что на данный момент есть все перспективы наращивать объем производства, если сыры будут пользоваться спросом.

В новую продукцию входят полутвердые сыры, которые отличаются кулинарными свойствами – они эластичны и хорошо плавятся на горячих бутербродах. Ассортимент продукции завода Valio в Подмосковье включает порядка 50 товарных позиций.

«Примерная цена упаковки – около 120 рублей. На прилавках эти сыры появятся в начале мая. Поставка планируется не только в магазины Подмосковья и столицы, но и другие регионы, а также страны СНГ и ближнего зарубежья», – отметил министр.

Компания также выпустила новые кисели с черной смородиной без сахара и безлактозное мороженое, изготовленное из настоящего молока и при этом подходящее людям с непереносимостью лактозы.

Филиал «Ершово» – единственный собственный завод компании Valio в России, который работает с 2009 года и специализируется на изготовлении плавленого сыра в «треугольниках», «ваннах» и ломтиках, а также нарезке полутвердых сыров.