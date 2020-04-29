РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. Председатель РОО «РосМолСпорт МО», помощник депутата Сергей Агаджанян призывает бизнесменов и неравнодушных граждан поддержать акцию «Добрая тысяча», говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт МО».

Акция депутата Мособлдумы Владимира Жука «Добрая тысяча» по выдаче продуктовых наборов совсем недавно получила свое продолжение после того, как председатель РОО «РосМолСпорт МО», помощник депутата Сергей Агаджанян выступил с инициативой комплектовать помощь спортсменам и их семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

«Общественник Сергей Агаджанян призывает коллег по депутатскому корпусу Владимира Жука, бизнесменов и просто всех неравнодушных граждан, у которых есть возможность и желание поддержать акцию «Добрая тысяча» в любом удобном для себя формате! Данная акция не является единоличной акцией народного избранника и не претендует на какую-то уникальность, это всего лишь еще одна возможность поддержать людей, оказавшихся в наше непростое время в тяжелой жизненной ситуации», - говорится в сообщении.

Находясь на самоизоляции многие люди оказались по сути без средств к существованию, так как большая часть платежей по кредитам, ипотеке и ЖКХ никуда не делась.

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Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Пандемия коронавируса в Подмосковье вышла на этап плато, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

- Прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снизился. На Москву приходится 38% новых случаев заражения по стране, а до этого было 47,9%.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Оформленные рабочие пропуска в Москве будут действовать до 4 мая.

- Высокий уровень самоизоляции наблюдается в Московском регионе. По данным на 12 часов, индекс самоизоляции в Московском составил 3,7 балла, в Железнодорожном – 3,5 балла, в Лобне - 3,4 балла.

- Рассказываем, как пережить карантин с семьей и не переругаться

- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.

- Отвечаем на один из самых волнующих вопросов последних дней

- 172 факта нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье 28 апреля. Лидируют по числу нарушений Сергиево‑Посадский городской округ, городской округ Домодедово и городской округ Мытищи.

- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.