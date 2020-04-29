РИАМО – 29 апр. Больше 1 миллиона просмотров на YouTube набрала финальная серия первого сезона «Простоквашино» за неполную неделю, сообщает Газета.ru.

Эпизод «Доить или не доить» стал 30-м в первом сезоне. Согласно сюжету, Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик помогают няне Маргарите Егоровне выиграть поэтический конкурс и поездку в Англию.

«Шарика в этом мультфильме впервые озвучил актер Павел Деревянко», - говорится в сообщении.

Новые серии стали доступны к показу два года назад. В сериале появляются как хорошо знакомые зрителям герои классического мультфильма о Простоквашино, так и новые персонажи.