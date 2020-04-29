РИАМО - 29 апр. Институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского получил новый аппарат компьютерной томографии, им укомплектовали перепрофилированный корпус для пациентов с коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«КТ позволяет на самой ранней стадии заболевания оценить изменения в легочной ткани, в том числе обнаружить воспалительные изменения. Точность компьютерной томографии составляет 97-98%. Проведение данного исследование необходимо пациентам с пневмонией для оценки объема изменений в легких и назначения эффективного лечения», - говорится в сообщении.

Новый аппарат закупили специально для исследований легких для больных с коронавирусом. Его расположили на первом этаже переоборудованного корпуса, что значительно экономит время и позволяет проводить процедуру качественнее и быстрее.

Обследования на аппаратах компьютерной томографии широко используются в Москве для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию.

В НИИ имени Склифосовского также проводят процедуры переливания плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели.

Стать донором могут те, кто переболели коронавирусом, в возрасте от 18 до 55 лет. Всем желающим необходимо обратиться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее два корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского были перепрофилированы для приема пациентов с подозрением на коронавирус. Директор НИИ Сергей Петриков вошел в состав Клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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29 АПРЕЛЯ

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