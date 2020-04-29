РИАМО - 29 апр. В условиях режима самоизоляции одно из главных правил выгула собак — гулять рядом с домом на расстоянии не далее, чем 100 метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Главный аксессуар собаковода на прогулке с питомцем — это поводок, непременно пристегнутый к ошейнику или шлейке животного», — говорится в сообщении.

В департаменте обращают внимание на то, что результатом вольной прогулки собаки может стать протокол об административном правонарушении от государственных инспекторов. Штраф за такое правонарушение составляет от одной до двух тысяч рублей.

Инспекторы регулярно проводят с собаководами профилактические беседы, разъясняя, почему на улице нельзя выгуливать собак без поводков. Помимо того, что это вызывает недовольство других посетителей парка, а собаки могут нанести вред окружающей среде.

Специалисты напоминают, что выгул собаки в парке без намордника допустим, поскольку пространство позволяет держаться на достаточном расстоянии от других посетителей. Но вместе с тем, с поводка собаку отпускать нельзя. Ведь собаки могут навредить другим питомцам или животным, обитающих в парках и лесах.

Кроме того, с 1 апреля по 31 июля гнездятся птицы, а излишнее беспокойство может стать причиной отказа от гнездования у некоторых видов.

Появление с собакой без поводка на заповедных участках может обернуться штрафом от четырех до пяти тысяч рублей.