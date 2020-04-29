РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. В Центральном парке подмосковных Люберец совершили пробный запуск светомузыкального фонтана, сообщается в Instagram-аккаунте Люберецких парков.

«Специалисты совершили пробный запуск фонтана в Центральном парке культуры и отдыха, а также провели комплекс необходимых работ по подготовке объекта к летнему сезону. Фонтан будет запущен после снятия ограничений», - говорится в сообщении.

Светомузыкальный фонтан в Центральном парке был торжественно открыт 22 августа 2019 года, он имеет диаметр 16 метров, а высота струй достигает 15 метров.