РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 апр. В городском округе Мытищи произвели очистку от мусора береговой территории реки Яузы от улицы Мира до улицы Щербакова, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Сотрудники контрольного управления администрации городского округа Мытищи провели выездное мероприятие на водный объект. В рамках обработки обращений граждан был обследован участок реки Яузы от улицы Мира до улицы Щербакова. В результате осмотра выявлена проблема - замусоривание береговой полосы и водной акватории данного участка реки. Исполняя муниципальное задание, они привели территорию в надлежащее состояние», - говорится в сообщении.

Проблему решили в течение нескольких дней с привлечением сотрудников МКУ «Леспаркхоз».