РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. В микрорайоне Юго-Западный подмосковного Подольска управляющая компания сделала ошибочные начисления за отопление в апреле, излишне начисленную сумму снимут в квитанции за май, сообщается в группе «Муп Дез-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители дома №19 на улице 43-й Армии! В платежном документе за апрель 2020 года ошибочно были произведены начисления по услуге «Отопление» с объемом прошлого месяца. В едином платежном документе в мае 2020 года сделают корректировку (снятие) излишне начисленной суммы по услуге «Отопление» в размере 5,94 рубля за квадратный метр», - говорится в сообщении.

Управляющая компания принесла извинения за доставленные неудобства.