РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 апр. Ученые Федерального научного центра животноводства – ВИЖ имени академика Эрнста в Подольске получили первого в России клонированного теленка, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Коллектив исследователей Федерального научного центра животноводства – ВИЖ имени академика Эрнста (лаборатория экспериментальной эмбриологии) в Подольске впервые в России получил жизнеспособного теленка методом соматического клонирования. Ученые заменили собственный генетический материал яйцеклеток коров на генетический материал дифференцированных соматических клеток и после ряда манипуляций в культуре получили клонированные эмбрионы», – говорится в сообщении.

После пересадки одного из таких эмбрионов родилась здоровая телочка. Геномный анализ подтвердил полную идентичность генотипа полученной телочки и клеточной линии.

Пересадка ядер соматических клеток является в мире основной технологической платформой для получения генетически-модифицированного крупного рогатого скота методом геномного редактирования. Поэтому результаты, полученные в ФГБНУ ФНЦ ВИЖ имени Эрнста, демонстрируют технологическую готовность российских ученых к проведению работ по геномному редактированию сельскохозяйственных животных.

Следующим этапом является получение телят-клонов с использованием клеток, в которые посредством геномного редактирования предварительно внесены заданные генетические изменения. Первая в России линия таких клеток уже создана в сотрудничестве с учеными из Московского государственного университета имени Ломоносова. В ближайшее время будут начаты эксперименты по ее использованию в клонировании.

Полученные результаты открывают широкие перспективы в создании линий сельскохозяйственных животных методом геномного редактирования, что является одним из приоритетов развития генетических технологий в РФ на 2019-2027 годы.