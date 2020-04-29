РИАМО - 29 апр. Новое стационарное отделение скорой помощи для оказания экстренной медпомощи появится на территории больницы имени Жадкевича в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Вертолетная площадка с комнатой ожидания экипажа и диспетчерской будут располагаться непосредственно на крыше здания.

«В настоящее время идет проектирование объекта. К строительству мы планируем приступить уже в этом году. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2022 году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Пациентов в новой больнице будут распределять по функциональным зонам, этому способствует разделенный вход, первичная категоризация пациентов.

Из въездного отапливаемого тамбура на четыре машины скорой помощи пациенты будут сразу попадать в зону регистрации и распределения больных. Здесь же разместится отделение диагностики и смотровые палаты, реанимация, операционные, процедурные и лаборатории.

На первом этаже нового медучреждения будет располагаться противошоковое отделение, которое получит собственную зону срочной диагностики, лабораторию и операционные.

Для сопровождающих родственников и ожидающих будет создана комфортная среда на первом, втором и третьем этажах. Предусмотрены комнаты для общения с врачами. При отделении реанимации предусмотрен блок для временного нахождения посетителей с мини-кухней, диванами, душами и санузлами.