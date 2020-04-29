РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. В Подольском родильном доме построят кислородно-газификационную станцию для рожениц, на эти цели направят около 21 миллиона рублей, сообщил депутат Московской областной думы Павел Максимович.

Расширенное заседание комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики прошло в режиме видеоконференцсвязи. В работе комитета приняли участие депутаты областного парламента, представители министерства экономики и финансов Московской области, контрольно-счетной палаты Подмосковья и правового управления губернатора региона. Обсудили ряд вопросов, которые имеют важное значение для региона в сложившихся условиях режима повышенной готовности.

«Увеличено финансирование объектов здравоохранения Подольска. На строительство кислородно-газификационной станции в ГБОУИ МО «Подольский родильный дом» расходы увеличили в 2020 году на 20 миллионов 862 тысячи рублей. На строительство комплексной поликлиники со взрослым и детским отделениями в микрорайоне Кузнечики выделили дополнительные денежные средства», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что комитет единогласно поддержал проект закона Московской области «О внесении изменений в закон Московской области «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». На государственную программу «Здравоохранение Подмосковья» расходы в 2020 году увеличили еще на 21 миллиард 845 миллионов 36 тысяч рублей.

В первую очередь средства пойдут на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, дополнительное приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, а также на закупку средств индивидуальной защиты для персонала медучреждений при работе с пациентами, подозрительными на инфекционные заболевания, вызванными новой коронавирусной инфекцией.

По завершении заседания согласовали план работы комитета на ближайшую перспективу.