РИАМО - 29 апр. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне АА+ (RU) с прогнозом «стабильный», говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов региона.

Кроме того, подтверждены рейтинги облигационных займов Подмосковья на уровне АА+ (RU).

«Кредитный рейтинг Московской области обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики, стабильными бюджетными показателями и средним уровнем долговой нагрузки при высоком уровне ликвидности бюджета», — говорится в сообщении.

«Стабильный» прогноз предполагает неизменность рейтинга в течение 12-18 месяцев.

Подтверждение рейтингов Московской области ведущим российским рейтинговым агентством свидетельствует об успешной работе правительства региона по управлению бюджетом и эффективности мер, направленных на поддержку и развитие экономики.

«Подмосковье оперативно принимает меры по поддержке бизнеса и населения в условиях распространения коронавирусной инфекции, помогая гражданам справиться с непростой ситуацией и поддерживая стабильную экономику», — подчеркнула первый заместитель министра экономики и финансов Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что, помимо федеральных мер, в регионе предоставляются отсрочки по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество. Также действует освобождение от имущественного налога для арендодателей, снизивших арендную плату для пострадавшего бизнеса.

В Подмосковье организована помощь системообразующим предприятиям и доступ бизнеса к дешевому финансированию — под 1-6% годовых.

«То, что Московской области удается сохранять высокий кредитный рейтинг, свидетельствует о системности наших действий», — заключила Зиновьева.