РИАМО - 29 апр. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне АА+ (RU) с прогнозом «стабильный», говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов региона.
Кроме того, подтверждены рейтинги облигационных займов Подмосковья на уровне АА+ (RU).
«Кредитный рейтинг Московской области обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики, стабильными бюджетными показателями и средним уровнем долговой нагрузки при высоком уровне ликвидности бюджета», — говорится в сообщении.
«Стабильный» прогноз предполагает неизменность рейтинга в течение 12-18 месяцев.
Подтверждение рейтингов Московской области ведущим российским рейтинговым агентством свидетельствует об успешной работе правительства региона по управлению бюджетом и эффективности мер, направленных на поддержку и развитие экономики.
Она напомнила, что, помимо федеральных мер, в регионе предоставляются отсрочки по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество. Также действует освобождение от имущественного налога для арендодателей, снизивших арендную плату для пострадавшего бизнеса.
В Подмосковье организована помощь системообразующим предприятиям и доступ бизнеса к дешевому финансированию — под 1-6% годовых.
«То, что Московской области удается сохранять высокий кредитный рейтинг, свидетельствует о системности наших действий», — заключила Зиновьева.
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