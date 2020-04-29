РИАМО - 29 апр. Оператор сотовой связи «МегаФон» запустил специальную линейку тарифных планов передачи данных, они предназначаются для тех, кто работает удаленно в условиях самоизоляции и не может пользоваться домашним Интернетом, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Тарифы не имеют ограничений по скорости передачи данных, что обеспечивает сопоставимый с проводными сетями доступ в Сеть.

«Мы видим, как меняются потребности наших абонентов в текущих непривычных условиях, и предлагаем новую линейку тарифов передачи данных. Честный безлимит без ограничения скорости позволяет обеспечить доступ в Интернет, сопоставимый с проводными сетями, для полноценной удаленной работы дома или на даче», - отметил коммерческий директор сотового оператора Влад Вольфсон.

Он также подчеркнул, что в компании разработали отдельный тариф с оплатой за дни, когда использовался Интернет. Он подойдет тем, кто выезжает за город только на выходные, но должен оставаться на связи. Это тариф с безлимитным интернетом для модемов и роутеров «Закачайся! В любой момент»

Тариф «Закачайся! На полную» — это максимальный пакет, который предоставляет безлимитный доступ в Интернет без ограничений скорости. Он отлично подойдет для удаленной работы в любой сфере.

Недорогой тариф «Закачайся! Легко» включает в себя неограниченный трафик со скоростью до 4 мегабит в секунду. Его удобно использовать тем, кто выходит в Сеть для общения в соцсетях, онлайн-покупок и интернет-серфинга.

При этом безлимитный интернет от «Мегафон» действует не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. Во всех тарифных планах действует бесплатная опция «МегаФон Защита», исключающая нежелательные платные подписки в сети.

«Тарифы доступны для подключения до 1 июля. Новую сим-карту с тарифом «Закачайся!» можно купить в салонах или в интернет-магазине shop.megafon.ru, а также на новый тариф можно перейти в Личном кабинете, если вы уже абонент «МегаФона», - отмечается в материале.

В магазинах «МегаФон Ритейл» за последние несколько недель зафиксировали четырехкратный рост продаж модемов и роутеров. В компании отмечают, что абоненты, перейдя на удаленный режим работы, ощутили перегрузку фиксированных сетей, а многие предпочитают уехать за город, где может не быть фиксированного домашнего интернета.