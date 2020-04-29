РИАМО - 29 апр. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросила предоставить льготы предприятиям, безвозмездно предоставляющим лекарства некоммерческим фондам, сообщается Федеральное агентство новостей.

«Прошу рассмотреть возможность включения налогоплательщиками в 2020 году в состав внереализованных расходов при определении ими налоговой базы по налогу на прибыль организаций расходов в виде стоимости лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ, передаваемых на безвозмездной основе благотворительным и социально ориентированным некоммерческим организациям», — отмечается в обращении.

Президент России Владимир Путин уже поручил правительству разработать проект о включении в 2020 году в состав внереализационных расходов стоимости продовольственных товаров, передаваемых НКО на безвозмездной основе. Проект должны представить до 20 мая.

Сенатор предлагает ввести налоговые льготы не только для предприятий, которые закупают продукты для НКО, но и для тех, кто закупает лекарства, чтобы мотивировать предприятия. НКО смогут использовать лекарства для лечения больных с редкими (орфанными) заболеваниями.

«Орфанные препараты на сегодняшний день являются самими дорогими, это очень большая нагрузка на региональные бюджеты. Поэтому помощь НКО, особенно в период эпидемии COVID-19, будет востребована», — заключила Кусайко.

Ранее правительство РФ расширило список препаратов, которые предоставляются больным тяжелыми заболеваниями. Согласно распоряжению, люди с апластической неуточненной анемией будут обеспечены препарат «Циклоспорин». Пациенты с наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лобильного) и X (Стюарта-Прауэра) смогут получать препарат «Эптаког альфа».