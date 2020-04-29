В условиях пандемии многие компании стараются сделать все возможное, чтобы снизить риски заражения коронавирусом и при этом порадовать своих клиентов. Именно поэтому сеть магазинов правильного питания «ВкусВилл» расширила свою зону доставки до Московского малого кольца. Лариса Романовская, управляющая электронной коммерцией сети магазинов «ВкусВилл» рассказала РИАМО, как узнать, доступна ли услуга в вашем городе и как оформить заказ.

предоставлено сетью магазинов "ВкусВилл"

– Как давно во «ВкусВилле» появилась доставка?

– Мы доставляем продукты на дом с октября 2019 года через собственный сервис «ВкусВилл Экспресс». Компания и до этого предпринимала несколько попыток организовать собственную доставку, но неудачно.

– Почему решили расширить географию доставки?

– Мы наблюдаем за потребностями наших покупателей. Сейчас многие уехали в область на дачи. В крупных жилых районах за пределами МКАД также есть спрос на услугу. Расширить область доставки до Московского малого кольца — наиболее логичное решение в нынешних условиях.

– Какие факторы влияют на наличие услуги доставки в городе?

– Наличие нескольких магазинов «ВкусВилл» в городе и готовность наших партнеров: «Яндекс.Такси», net-fi, Gett Delivery – сотрудничать в конкретном населенном пункте.

– Планируете дальше расширять зону доставки?

– Да, планируем. В ближайшее время мы запустим доставку во всех городах, где есть магазины сети «ВкусВилл».

– Как узнать, попадает ли сейчас мой адрес в зону доставки?

– Нужно скачать или обновить приложение «ВкусВилл Экспресс» и включить геолокацию на телефоне – адрес должен определиться автоматически. Если этого не произошло, вбейте его вручную. После этого приложение сообщит, есть ли доставка по этому адресу.

— Как сделать заказ?

– В приложении «ВкусВилл Экспресс» нужно зарегистрироваться по номеру телефона и привязать банковскую карту. Отмечу, что деньги с нее будут списываться только при подтверждении заказа. Если вы просто скачали приложении, но сегодня ничего не собирайтесь покупать – никакие суммы на карте не блокируются. Оплата происходит через встроенный терминал Сбербанка. Сам «ВкусВилл» данные банковских карт не собирает и не хранит.

Далее нужно добавить продукты из каталога в корзину и нажать «оформить». Статус заказа будет меняться в зависимости от стадии выполнения. Если чего-то нет в наличии, вам позвонят из магазина и предложат заменить продукт на другой или отменить позицию.

Заказы принимаются с 10:00 до 19:30. В остальное время каталог недоступен.

предоставлено сетью магазинов "ВкусВилл"

– Какие во «ВкусВилл» условия доставки?

– Минимальной суммы заказа у нас нет. Первая доставка всегда бесплатная, далее ее стоимость составит 149 рублей. Ограничений по сумме и весу также нет – мы привезем столько, сколько влезет в машину такси. Обращаем внимание, что в заказ будут добавлены пакеты по 12 рублей.

– За счет чего удалось отказаться от условия «минимальная сумма заказа»?

– Большая часть ассортимента «ВкусВилла» – продукты со сроком годности менее 6 дней. Нет смысла вынуждать людей заказывать впрок.

Тем более, сейчас для нас самое главное – минимизировать риски заражения коронавирусом. Экономика отходит на второй план.

предоставлено сетью магазинов "ВкусВилл"

– Многие сервисы увеличили сроки доставки: заказ приходится ждать 3 – 4 дня, а то и больше. Как вы будете обеспечивать заявленные рекордные 40 – 80 минут?

– Мы раньше по Москве доставляли за 39 минут. Сейчас среднее время выполнения заказа – около 1,5 часа. Наше обещание – в течение дня – мы выполняем всегда.

– Кто доставляет продукты и каким образом?

– В основном это сервисы такси: Gett Delivery, «Яндекс.Такси», net-fi. Но есть и небольшое количество магазинов, откуда мы осуществляем доставку самостоятельно в радиусе 1,5 километра в рамках эксперимента с форматом «даркстор» (магазины, работающие только на формирование онлайн-заказов – ред.)

предоставлено сетью магазинов "ВкусВилл"

– Как обеспечивается безопасность курьеров и получателей?

– Доставка через приложение «ВкусВилл Экспресс» осуществляется бесконтактно: вы оплачиваете заказ онлайн, водитель привозит пакет, ставит под дверь, звонит в звонок и отходит. За счет онлайн-оплаты нет никакой необходимости контактировать с курьером.

– Распространяются ли скидки по карте лояльности на заказы с доставкой?

– Да. Для этого при регистрации во «ВкусВилл Экспресс» нужно указать тот же номер телефона, какой вы указывали при регистрации в программе лояльности «Давайте Дружить!». Все скидки будут начисляться на карту лояльности в виде бонусов в тот же день или на следующий после доставки.

предоставлено сетью магазинов "ВкусВилл"

– У вас на сайте также предлагают услугу самовывоза. Как она осуществляется?

– Самовывоз доступен из любого магазина сети «ВкусВилл». Для этого необходимо собрать корзину на сайте или в приложении «ВкусВилл» в разделе «Самовывоз». Заказ будет собран через 30 минут после оформления, но будет ждать покупателя не более, чем 2 часа. Если не успели забрать – продукты возвращают на полки. Услуга самовывоза бесплатная. – У вас есть «Чат поддержки» в Telegram. Как он работает? Кто консультирует и какие вопросы там можно задать? – Через чат работают сотрудники нашей горячей линии. Они отвечают на вопросы покупателей о статусе заказа, отменяют заказы, если что-то пошло не так и начисляют компенсации, если заказ собран неверно. Также клиенты могут обратиться на горячую линию по телефонам: +7 (495) 902-66-97 в Москве и 8 (800) 707-66-97 в области и регионах.

предоставлено сетью магазинов "ВкусВилл"

– С какими жалобами и вопросами, касающимися доставки, звонят на телефон горячей линии?

– Вопросы бывают разные. Так, например, изначально в приложении некоторые адреса, которые входят в зону доставки, попали в список, куда мы не доставляем. Мы разобрались с этим. Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, просто обновите приложение. – Как работаете с жалобами? – Максимально эффективно. Мы обрабатываем каждую жалобу: возвращаем деньги, если покупатель просит об этом, приносим извинения и улучшаем сервис. Список районов за пределами МКАД и городов в Подмосковье: